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Hakkari'de Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Hakkari'de Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari ve çevresinde bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Hakkari ve çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanağın Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.???????

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
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