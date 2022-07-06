Hakkari'de kurbanlıklar sağlık taramasından geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari'de kurbanlıklar sağlık taramasından geçirildi

AA - Hikmet Temeş - Güncel
 - Güncelleme:
Hakkari'de kurbanlıklar sağlık taramasından geçirildi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlileri, hayvan pazarındaki kurbanlıkları sağlık taramasından geçirdi.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlileri, hayvan pazarındaki kurbanlıkları sağlık taramasından geçirdi.

Gopsi bölgesindeki hayvan pazarlarında denetim yapan görevliler, daha sonra satışa sunulan küçük ve büyükbaş hayvanları kontrol etti.

Veteriner teknikeri Fatih Çiftçi, gazetecilere, hayvan pazarında bayram öncesinde tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Denetim ve sağlık taraması çalışmalarının devam edeceğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle hayvan pazarlarındaki kurbanlıkları sağlık taramasından geçirdik. Vatandaşlarımızın sağlıklı biçimde kurban ibadetlerini yerine getirmesi için gerekli çalışmaları yaptık. Veteriner hekimlerimiz çalışmalarını sürdürüyor."

AA / Hikmet Temeş - Güncel

Fatih Çiftçi Hakkari Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title