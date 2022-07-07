Hakkari'de Kur'an kursu öğrencilerine yemek verildi Yeni Dünya Vakfı Hakkari Şubesi tarafından, Ulu Cami Yaz Kur'an Kursunda eğitim gören 50 öğrenciye yemek verildi. Yeni Dünya Vakfı Hakkari Şubesi tarafından, Ulu Cami Yaz Kur'an Kursunda eğitim gören 50 öğrenciye yemek verildi. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen programda Şube Başkanı Nurettin Fırat, öğrencilerle bir araya geldi. Fırat, amaçlarının çocukları Allah ve Peygamber sevgisiyle donatıp, vatana ve millete hayırlı bireyler olarak yetiştirmek olduğunu belirtti. AA / Sayim Harmancı - Güncel Nurettin Fırat Hakkari Fırat Cami Güncel Haberler

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