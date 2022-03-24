Hakkari'de yol kenarına döşenmiş patlayıcı düzenekleri imha edildi
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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, yol kenarına döşenmiş uzaktan komutalı iki patlayıcı düzeneği imha edildi.
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, yol kenarına döşenmiş uzaktan komutalı iki patlayıcı düzeneği imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Oğul-3" operasyonu düzenlendi.
Bu kapsamda, merkeze bağlı Oğul köyü yolu kenarına döşenmiş uzaktan komutalı iki el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.
Düzenekler, ekiplerce yerinde imha edildi.
Bölgede operasyon sürüyor.