Haberler

Hakkari'de Köy Yolları Sıcak Asfaltla Kaplanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Yardımcısı Cüneyt Zor, Hakkari'deki köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Yatırımların, kırsalda yaşayan vatandaşlara daha konforlu ulaşım sağlamak amacıyla sürdüğünü belirtti.

Hakkari'de köy yolları bitümlü sıcak karışım (BSK) asfaltla kaplanıyor.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cüneyt Zor, il merkezine bağlı Akkuş köyü ile Çetintaş mezrası arasındaki 8 kilometrelik yolda başlatılan sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

İşçilerle bir araya gelen Zor, Geçitli köyündeki İl Özel İdaresi Şantiyesini de ziyaret etti.

Zor, kırsalda yaşayan vatandaşların daha konforlu ulaşıma kavuşması için yatırımların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
Eşini otogarda böyle karşıladı, hastanedeki işinden oldu

Hamile eşini otogarda böyle karşıladı, hastanedeki işinden oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memurunun çarptığı taksinin şoförü dişli çıktı

Polis memurunun çarptığı taksinin şoförü dişli çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.