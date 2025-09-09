Hakkari'de Köy Yolları Sıcak Asfaltla Kaplanıyor

Hakkari'de köy yolları bitümlü sıcak karışım (BSK) asfaltla kaplanıyor.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cüneyt Zor, il merkezine bağlı Akkuş köyü ile Çetintaş mezrası arasındaki 8 kilometrelik yolda başlatılan sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

İşçilerle bir araya gelen Zor, Geçitli köyündeki İl Özel İdaresi Şantiyesini de ziyaret etti.

Zor, kırsalda yaşayan vatandaşların daha konforlu ulaşıma kavuşması için yatırımların aralıksız sürdüğünü belirtti.