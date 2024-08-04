Hakkari'de köy yolları sıcak asfaltla kaplanıyor
Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının sıcak asfaltla kaplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in talimatları doğrultusunda yol yapım ekipleri, kent merkezine bağlı Otluca köyünde çalışma yaptı. Yolda incelemede bulunan Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, vatandaşların konforlu ulaşıma kavuşmaları için yol yapım çalışmalarının süreceğini söyledi. Köy sakinleri de asfalt çalışması yapan ekiplere teşekkür etti.
Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının sıcak asfaltla kaplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in talimatları doğrultusunda yol yapım ekipleri, kent merkezine bağlı Otluca köyünde çalışma yaptı.
Yolda incelemede bulunan Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, vatandaşların konforlu ulaşıma kavuşmaları için yol yapım çalışmalarının süreceğini söyledi.
Köy sakinleri de asfalt çalışması yapan ekiplere teşekkür etti.