Hakkari'de köy okulundaki öğrencilere savcılık ve polislik mesleği anlatıldı - Haberler

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Hakkari'de köy okulundaki öğrencilere savcılık ve polislik mesleği anlatıldı

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari'de köy okulundaki öğrencilere savcılık ve polislik mesleği anlatıldı

Hakkari Emniyet Müdür Yardımcıları ve Cumhuriyet Savcısı Sefa Anıl Karadeniz, köy okulunda bir araya geldikleri öğrencilere mesleklerini anlattı.

Hakkari Emniyet Müdür Yardımcıları ve Cumhuriyet Savcısı Sefa Anıl Karadeniz, köy okulunda bir araya geldikleri öğrencilere mesleklerini anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Karadeniz ve müdür yardımcıları, Bağışlı Köyü Mehmetçik İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Karadeniz, müdür yardımcıları ve polisler, bir araya geldikleri öğrencilere meslekleri hakkında bilgi verdi, kitap okuma etkinliğinde onlarla birlikte zaman geçirdi.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Cumhuriyet Savcısı, Karadeniz, Hakkari, Medya, Güncel, Haberler

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