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Hakkari'de Korfbol Grup Müsabakaları Sonuçlandı

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Hakkari'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Korfbol Grup Müsabakaları, 13 ilden 270 sporcunun katılımıyla dört gün boyunca devam etti ve final karşılaşmalarıyla sona erdi. Dereceye giren takımlara ödüller verildi.

Hakkari'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Korfbol Grup Müsabakaları, final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Hakkari Üniversitesi Zeynelbey Yerleşkesindeki spor salonunda düzenlenen müsabakalara 13 ilden 270 sporcu katıldı.

4 gün süren organizasyonda okullarını temsil eden takımlar, derece için mücadele etti.

Müsabakaların sonunda dereceye giren takımlara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile Spor Hizmetleri İl Müdürü Sabri Demir tarafından verildi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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