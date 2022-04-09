Hakkari'de köprüden devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Haberler

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Hakkari'de köprüden devrilen tırın sürücüsü yaralandı

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari'de köprüden devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Hakkari-Van kara yolundaki Kırıkdağ köyü bölgesinde bulunan köprüden devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

HAKKARİ (AA) - Hakkari- Van kara yolundaki Kırıkdağ köyü bölgesinde bulunan köprüden devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 31 AZH 23 plakalı tır, kara yolundaki Zap Karakolu yakınında bulunan köprüden Zap Suyu'nun kıyısına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Hakkari, Van, Güncel, Haberler

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