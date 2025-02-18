Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi

Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi: Bizim olmazsa olmazımız
Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz

Rusya, zirvede ABD'ye resti çekti: Asla izin vermeyeceğiz
CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış

Yavaş'a "İyi ki ön seçime girmemişim" dedirtecek adaylık formu
MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol

MHP'li Celal Adan, AK Partili vekile ateş püskürdü: Terbiyeli ol

Hakkari'de Köpek Kimliklendirme ve Aşı Projesi Başladı

Hakkari'de Köpek Kimliklendirme ve Aşı Projesi Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de 'Sahipli Köpeklerin Ücretsiz Olarak Kimliklendirilmesi ve Aşılanması' projesi, sahipli köpeklerin takibini yaparak sokağa salınmalarını engellemeyi amaçlıyor. Protokol imza töreni, Hakkari Valisi Ali Çelik'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Hakkari'de hayata geçirilen "Sahipli Köpeklerin Ücretsiz Olarak Kimliklendirilmesi ve Aşılanması" projesi ile kentteki sahipli köpeklerin takibi yapılarak sokağa salınmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kent genelindeki sahipli köpeklerin kimliklendirilip kayıt altına alınması ve köpek popülasyonunun kontrol altında tutulması için hayata geçirilen projenin protokolü için Valilik toplantı salonunda imza töreni düzenlendi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, burada yaptığı açıklamada, sahipsiz hayvanlar konusunun ülkenin önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Hayvan popülasyonunu sınırlayarak, bunların birçoğunu sahipli hayvan statüsüne geçirmeyi amaçladıklarını belirten Çelik, "Bunların yerlerinin sokak olmadığına hepimiz bir şekilde kanaat getirdik. Acı tecrübeler bu konuyu hepimize anlatıyor. Çözüm noktasında ilimizde üç parametre geliştirdik. Sahipsiz hayvan popülasyonunun artışına neden olan en önemli unsurlardan bir tanesi çoban köpekleri." dedi.

Bu köpeklerin sahiplendirilmesi ve bunlardan çoğalan köpeklerin sahipleri tarafından sorumluluklarının üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"İlimizde bulunan çoban köpeklerinin ya da sahiplenilmesi gereken hayvanların sahiplenme sürecinde ortaya çıkan tüm masraflar İl Özel İdaremiz tarafından karşılanacak. Sahipli ve sahipsiz hayvanların net şekilde ayrılması gerekir. Bunun için de başlangıç noktası çoban köpeklerinin, köylerimizdeki popülasyonun sahiplerinin olup olmadığını netleştirmemiz lazım. Bunun için de Tarım ve Orman İl Müdürlüğüyle bir protokol geliştirdik. Kendi sürüleri için gerekli olan köpeklerin kayıtlarını yaptırarak, bundan sonra da o hayvanlarla ilgili sürecin yakinen takipçileri olmaları gerekiyor."

Çocukların geleceği ve güvenli sokakların oluşturulması için herkesin bu sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Çelik, bu proje ile sahipli hayvanları bir an önce kimliklendirip, sahipsiz hayvanların da popülasyonunun artışını engellemek amacıyla hızlı bir kısırlaştırma süreci başlatmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kentteki belediyelerin ve İl Özel İdaresinin üyesi olduğu Sokak Hayvanları Koruma Birliği'ni faaliyete geçirerek yüksek kapasiteli barınaklar inşa etmeyi hedeflediklerini anlatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayvan barınağı yapma zorunluluğu olmayan belediyelerin mahallinde bulunan hayvanların barınması için gerekli tedbirler alınacak. Bunun uygulanması için güç birliği gerekiyor. 3 bine yakın sahipsiz hayvanın hızlı bir şekilde kısırlaştırma süreci için Veteriner Hekimler Odası ile protokol imzalayacağız. Bu ay içinde, bütün sokak hayvanlarının tespiti ve kısırlaştırma sürecinin startını vereceğiz. Yasanın emredici hükmü hepimiz için bağlayıcıdır. Bunlara uymayanlarla ilgili de istisnasız gerekli yasal işlemler yapılacak. Bu konuda bir seferberlik ruhuna ihtiyacımız var."

Çelik, daha sonra Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ ve Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Asım Şen ile işbirliği protokolünü imzaladı.

Törene, Vali Yardımcıları Furkan Berber ve Tayyar Emre Mahmutoğlu, ilçe ve belde belediye başkanları ve yöneticileri ile kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
img

Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi: Bizim olmazsa olmazımız
img

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
img

Futbolcular sahada kayboldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu

Yenidoğan çetesi liderinden skandal sözler! Ölümlerden savcıyı suçladı
SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Celal Talabani'nin kabrini ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinden hatıra defterine Türkçe mesaj

Kabir ziyaretine hatıra defterine yazılan Türkçe mesaj damga vurdu
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti

Skandal sözler için harekete geçildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.