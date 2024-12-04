Hakkari'de Kış Sezonu İçin Kurban Kesildi

Hakkari'de Karayolları 114. Şube Şefliğince, kış sezonunun sorunsuz geçmesi için kurban kesildi.

Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre, 114. Şube Şefliğinde düzenlenen törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, dağlık ve zor bir coğrafyaya sahip kentte kışın çetin geçtiğini söyledi.

Karayolları ekiplerinin geçen sene yolların açılması için özverili çalıştığını belirten Çelik, "Bu yıl da sizin koordinasyonunuzda ve ilimizin diğer kurumları ile işbirliği içerisinde devletimizin tüm imkanlarıyla inşallah bu kışı da kazasız belasız geçireceğiz. Kar demek, hayat, yağmur, bereket, su ve yaşam demek. Bizler de yollarımızı güvenli bir şekilde açmak için mücadele edeceğiz." dedi.

Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol da kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İl Müftüsü Hüseyin Okuş'un okuduğu duanın ardından kurban kesilen törene, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, kurum amirleri ve karayolları personeli katıldı.