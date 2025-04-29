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Hakkari'de Kış Koşullarında Askeri Üs Yollarının Açılması İçin Çalışmalar Başladı

Hakkari'de Kış Koşullarında Askeri Üs Yollarının Açılması İçin Çalışmalar Başladı
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Hakkari'de kışın yağan kar nedeniyle ulaşıma kapanan askeri üs bölge yollarının açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyor. Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgelerde iş makineleri zorlukla ilerliyor.

HAKKARİ'de kışın kardan kapanan askeri üs bölge yollarının açılması için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde kışın yağan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan rakımı yüksek askeri üs bölge yollarının açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarda kar kalınlığı yer yer 4 metreyi buluyor. İş makineleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bazı bölgelerde, kardan tüneller açarak güçlükle ilerleyebiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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