Hakkari'de Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'de Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Yüksekova ilçesindeki Avaşin Deresi'nde kaybolan 16 yaşındaki Neçir Kom'u bulmak için arama ekipleri yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Arkadaşlarıyla piknik için gittiği bölgede akıntıya kapılan gence ulaşılamadı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Avaşin Deresi'nde kaybolan genci arama çalışmalarına devam edildi.

Arkadaşlarıyla 10 Mayıs'ta piknik yapmak için gittiği Dağlıca Bölgesi'ndeki Yeşiltaş köyü yakınlarında girdiği derede akıntıya kapılan 16 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmaları sürüyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve jandarma personeli, Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekibi, Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi, Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı 18 kişilik özel ekip, derede botlarla, ipli geçiş sistemleri ve özel tarama cihazlarıyla arama yapıyor.

Derenin debisinin yüksek olduğu bölgelerde kontrollü ilerleyen ekiplerin çalışmalarına, vatandaşlar da destek verdi.

Çalışmalarda şu ana kadar Neçir Kom'a ulaşılamadı.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
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