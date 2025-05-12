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Hakkari'de Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'de Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi'nde kaybolan Neçir Kom'u bulmak için arama çalışmalarının tüm imkanlar kullanılarak sürdüğü bildirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, arama çalışmaları için çeşitli kurumlarla işbirliği içinde planlamalar yapıldığı belirtildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi'nde kaybolan genci arama çalışmalarının tüm imkan ve kabiliyetlerin kullanılarak sürdürüldüğü belirtildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in başkanlığında, Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'nde kaybolan Neçir Kom'un bulunması için yürütülen arama çalışmaları değerlendirildi.

İlgili kurum amirleriyle çevrim içi düzenlenen toplantıda, sınır hattının tamamında, birinci derece askeri yasak bölge alanlarında arama çalışmalarının durmaksızın devam etmesi, tespit edilecek tüm alanlarda helikopter başta olmak üzere tüm imkan ve kabiliyetlerin kullanılarak sürdürülen arama çalışmalarıyla ilgili planlamalar yapıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Abdulkadir Işık, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Dağlıca Tabur Komutan Vekili Piyade Kurmay Yarbay Murat Cin, Yüksekova İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Nadir Bilbay, Kamışlı Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Uğur Baz, Jandarma Arama Kurtarma Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Sefa Mart ve Hakkari AFAD İl Müdür Vekili Ferit Güney katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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