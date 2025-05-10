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Hakkari'de Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Hakkari'de Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde piknik yapmak üzere gittiği bölgede suya giren 18 yaşındaki Neçir Kom'un kaybolmasının ardından arama çalışmaları başlatıldı. AFAD, Jandarma ve vatandaşlar, kaybolan genci bulmak için seferber oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi'nde kaybolan gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Piknik yapmak için arkadaşlarıyla Dağlıca bölgesindeki Yeşiltaş köyü yakınına giden 18 yaşındaki Neçir Kom, yüzmek için bir arkadaşıyla suya girdi.

Akıntıya kapılan Kom, bir süre sonra gözden kayboldu, arkadaşı ise çevredekilerce kurtarıldı.

İhbarda bulunulması üzerine bölgeye yönlendirilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve jandarma personelinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Vatandaşların da destek verdiği çalışmaların yürütüldüğü bölgeye giden Kaymakam Mustafa Akın, görevlilerden olay ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
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