Hakkari'de Kaybolan 16 Yaşındaki Neçir Kom'u Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'de Kaybolan 16 Yaşındaki Neçir Kom'u Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki Neçir Kom'u bulmak için arama çalışmaları hız kesmeden sürüyor. AFAD ve çeşitli kurtarma ekipleri, olayın gerçekleştiği noktadan itibaren arama yaparak gence dair herhangi bir iz bulamadı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmaları sürdürülüyor.

Afad koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı 18 kişilik arama kurtarma ekibi, Jandarma Arama Kurtarma timleri, Van İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, UMKE ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri katılıyor.

Kom'un dereye düştüğü noktadan başlayarak kıyı boyunca arama tarama faaliyeti yürüten ekipler, şu ana kadar gence dair bir ize rastlamadı.

İl Özel İdaresinin de iş makineleriyle destek verdiği arama çalışmalarında, Kom'un bulunması için tüm imkanlar kullanılıyor.

Gencin ailesi de bölgedeki bekleyişini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
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