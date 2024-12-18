Hakkari'de Kayalıklardan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
Hakkari Sümbül Mahallesi'nde kayalıklardan düşen Piro Özek, yapılan arama çalışmalarının ardından hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Olay sonrası cenazesi hastaneye kaldırıldı.
Hakkari'de kayalıklardan düşen bir kişi yaşamını yitirdi.
Sümbül Mahallesi'ndeki Kent Ormanı mevkisinde arıcılıkla uğraşan Piro Özek'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD, JAK, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri arama çalışması başlattı.
Yapılan çalışma sonucu kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirlenen Özek'in cesedi, ekiplerce bulunduğu yerden ip yardımıyla alındı.
Sedyeyle ambulansa taşınan Özek'in cenazesi, Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.