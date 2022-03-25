Hakkari'de kayakseverlerin güvenliği JAK'a emanet - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari'de kayakseverlerin güvenliği JAK'a emanet

AA - Sayim Harmancı - Güncel
 - Güncelleme:
Hakkari'de kayakseverlerin güvenliği JAK'a emanet

Hakkari'de, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kayak tutkunlarının huzur ve güven içinde zaman geçirmesi için 24 saat görev icra ediyor.

Hakkari'de, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kayak tutkunlarının huzur ve güven içinde zaman geçirmesi için 24 saat görev icra ediyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timi kayak merkezinde meydana gelebilecek her türlü olaya anında müdahale etmek için 24 saat hazır bekliyor.

İki kar üstü motosiklet, UTV arazi aracı ve 6 personel ile görev yapan JAK timi, sporcu, antrenör ve vatandaşların huzur ve güven içinde zaman geçirmesi için çaba sarf ediyor.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Jandarma Arama Kurtarma, Kayak Merkezi, Hakkari, İcra, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title