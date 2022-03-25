Hakkari'de kayakseverlerin güvenliği JAK'a emanet

Hakkari'de, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kayak tutkunlarının huzur ve güven içinde zaman geçirmesi için 24 saat görev icra ediyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timi kayak merkezinde meydana gelebilecek her türlü olaya anında müdahale etmek için 24 saat hazır bekliyor.

İki kar üstü motosiklet, UTV arazi aracı ve 6 personel ile görev yapan JAK timi, sporcu, antrenör ve vatandaşların huzur ve güven içinde zaman geçirmesi için çaba sarf ediyor.