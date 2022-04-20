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Hakkari'de kasaplar denetlendi

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari'de kasaplar denetlendi

Hakkari Belediyesi Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentteki kasapları denetledi.

Hakkari Belediyesi Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentteki kasapları denetledi.

Kent merkezindeki kasapları gezen ekipler, etlerin taşıma ve muhafaza koşulları ile satış rayiç bedellerini kontrol etti.

Kurallara uymayan işletmelere uyarıda bulunan ekiplerin denetimleri sürdüreceği belirtildi.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Veteriner, Ticaret, Hakkari, Zabıta, Güncel, Haberler

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