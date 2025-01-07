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Hakkari'de Karla Mücadele Ekiplerinin Zorlu Çalışmaları

Hakkari'de Karla Mücadele Ekiplerinin Zorlu Çalışmaları
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Hakkari'de çetin kış şartları altında, İl Özel İdaresi ekipleri, güvenlik üslerine ulaşım sağlamak için kesintisiz bir mücadele yürütüyor. Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde, yolların açık tutulması için ekipler 24 saat çalışıyor.

Kış şartlarının çetin geçtiği Hakkari'de İl Özel İdaresi ekipleri, güvenlik güçlerinin görev yaptığı üs bölgelerine kesintisiz ulaşımın sağlanması için zorlu bir çalışma yürütüyor.

"Kar kaplanları" olarak adlandırılan karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yolları açık tutmak için gece gündüz demeden mesai yapıyor.

Son günlerdeki yağışın ardından kent merkezi ve ilçelerinde kapanan köy ve mezra yollarını kardan arındıran ekipler, yüksek kesimlerde bulunan üs bölgelerinin yolunda çalışma yürüttü.

Yüksekova ilçesindeki 2 bin 970 metre rakımlı Evliya Tepe Üs Bölgesi'nin de ulaşımının sağlandığı 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs Bölgesi yolunda çalışma yapan ekipler, kar kalınlığının tipi nedeniyle yer yer 5 metreye ulaştığı bölgede güçlükle ilerleyebildi.

Zorlu coğrafyada 5 gün süren çalışma sonucu açılan yol, önceki akşam etkili olan yağış nedeniyle yeniden kapandı.

Karla mücadele ekipleri, Varkavik Tepe ile 13 üs bölgesine ulaşımın sağlanabilmesi için çaba gösteriyor.

"Ekiplerimiz bazen 2-3 gün dinlenmeden büyük bir özveriyle çalışıyor"

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, AA muhabirine, sorumluluk alanlarındaki 518 köy ve mezra ile üs bölgelerinin yolunu kapsayan toplam 3 bin 358 kilometrelik ulaşım ağında 132 personel ve 122 iş makinesiyle çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kentte 10 gün önce yoğun kar yağışının etkili olduğunu belirten Karadağ, ekiplerin yağıştan sonra Ördekli ve Şemdinli'deki Alan köyleri dışında, kapanan tüm köy yollarını 24 saatte ulaşıma açtığını ifade etti.

Önceki gece de karın belli aralıklarla etkili olduğunu ancak kentte kapalı köy yolunun bulunmadığını dile getiren Karadağ, şunları kaydetti:

"İlimizde bu konuda ciddi bir koordinasyon sağlanmış durumda. Meteoroloji Müdürlüğümüzden gelen bilgiler doğrultusunda ekiplerimiz teyakkuz haline geçiyorlar. Ekiplerimiz bazen 2-3 gün dinlenmeden büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Hastalar olduğunda yine ekiplerimizi harekete geçiriyoruz. Çalışmalarda bize destek sunan ilgili kurumlar ve özverili çalışmalarından dolayı ekiplerimize teşekkür ediyorum. Üs bölgelerimizin çoğu yüksek rakımda olduğu için ciddi kar yağışı alıyor. Bazı noktalarda kar 5 metreyi buluyor. Buralarda çalışmalarımız haliyle daha uzun sürüyor. 15 günü bulan çalışmalarımız oluyor."

"Yolları sürekli açık tutmaya çalışıyoruz"

Kepçe operatörü Mehmet Kaplan, kapanan yolları açmak için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

Vatandaşların mağdur olmaması için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yaptıklarını vurgulayan Kaplan, şöyle konuştu:

"Yolları sürekli açık tutmaya çalışıyoruz. Bazı üs bölgelerinin yolunda çok fazla kar bulunuyor. Bu yolları açmak için karla mücadele ediyoruz. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı fazla olduğu için zorluk yaşıyoruz. Zaman zaman tipi oluyor. Varkavik Üs Bölgesinin yolu, ilçedeki en yüksek noktalardan birisi. Esendere ve İkiyakalar bölgesinde de çalışmalar devam ediyor. Yağışlı havalarda bazen 2-3 gün evimize gitmediğimiz oluyor. Vatandaşlar mağdur olmasın diye sürekli yollardayız. Zaman zaman hastalar da oluyor. O yüzden sürekli yolları açıyoruz. Daha kışın başındayız, çok mesai yapacağız."

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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