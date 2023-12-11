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Hakkari'de Karla Mücadele Ekipleri Zor Anlar Yaşıyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, askeri üs bölgelerine giden yolları açmak için çalışma başlatılan karla mücadele ekipleri, kalın kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşıyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kalınlığı yer yer 2 metreyi bulan karda, askeri üs bölgelerine giden yolları açmak için çalışma başlatılan ekipler, tipinin de etkisiyle zor anlar yaşıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde daha önce yağan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan üs bölge yollarının açılması için Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Yüksekova ilçesine bağlı Meydan Üs bölgesindeki askeri üs bölgelerinin yolunu açmak için zorlu bir mücadele yürüttü. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı yolun yeniden açılması için çalışmalar sürerken, iş makineleri zaman zaman kar kütleleri arasında ilerlemekte zorlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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