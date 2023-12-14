Hakkari'de karla mücadele ekipleri üs bölgelerinin yolunu açıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 2 üs bölgesinin yolunu açmak için karla mücadele ekipleri çalışma yürütüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 2 üs bölgesinin yolunun açmak için çalışma yürütüyor.

Hakkari İl Özel İdaresi'nden yapılan bilgilendirmeye göre, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından Yüksekova ilçesindeki 2 üs bölgesinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının bir metreyi bulduğu Meşkan Tepe ve Çobanpınar üs bölgelerinin yolunu açmak için çalışma başlattı.