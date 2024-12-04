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Hakkari'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor
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Hakkari'de etkili olan kar nedeniyle kapalı olan üs bölgelerinin yolları için karla mücadele çalışmaları sürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı 28 üs bölgesi yolundan 26'sını açtı.

Hakkari'de kar nedeniyle yolu kapanan üs bölgelerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle bazı üs bölgelerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalarda, kapalı 28 üs bölgesi yolundan 26'sı açıldı.

Bölgede kapalı yolların açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
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