Hakkari'de Karla Mücadele Çalışmaları Başlatıldı
Hakkari'de etkili olan kar nedeniyle kapanan üs bölgelerinin yollarının açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalar başlattı. Ekipler, güvenlik güçlerinin 24 saat görev yaptığı bölgelerine ulaşımın sağlanabilmesi için yoğun çaba harcıyor.
Hakkari'de, kar nedeniyle kapanan üs bölgelerinin yolunda karla mücadele çalışması yürütülüyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar nedeniyle bazı üs bölgelerinin yolu kapandı.
Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.
Bölgenin zorlu coğrafyasında özveriyle çalışan ekipler, güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat görev yaptığı üs bölgelerine ulaşımın sağlanabilmesi için kısa sürede yolları açmayı hedefliyor.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel