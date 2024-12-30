Hakkari'de Karla Mücadele Çalışmaları Başlatıldı

Hakkari'de, kar nedeniyle kapanan üs bölgelerinin yolunda karla mücadele çalışması yürütülüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar nedeniyle bazı üs bölgelerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.

Bölgenin zorlu coğrafyasında özveriyle çalışan ekipler, güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat görev yaptığı üs bölgelerine ulaşımın sağlanabilmesi için kısa sürede yolları açmayı hedefliyor.