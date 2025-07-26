Hakkari'de Kargoda 14 Kilo Eroin ve 3 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Hakkari'de düzenlenen operasyonla kargoya verilen bir bavulda 14 kilo 100 gram eroin ve 3 kilo 680 gram sentetik uyuşturucu bulundu. İki şüpheli tutuklandı.

Hakkari'de kargoya verilen bavulda 14 kilo 100 gram eroin ve 3 kilo 680 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Ekipler, 24 Temmuz'da yürüttükleri denetimlerde, kargoya verilen bir bavulda şüphe üzerine arama yaptı.

Aramada, 21 çorap içinde şeffaf poşetlere sarılı 14 kilo 100 gram eroin ve 3 kilo 680 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
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