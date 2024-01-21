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Hakkari'de kardan kapanan köy ve üs bölgelerinin yolu açılıyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kardan kapanan köy, mezra ve üs bölgelerinin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor. İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kentin yüksek rakımlı bölgelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yollarda çalışma yürüttü. Metrelerce karın bulunduğu zorlu coğrafyada çalışma yürüten ekipler, Onbaşılar köyü yakınlarındaki üs bölgelerinin yolunu açtı. Ekipler, bölgede yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kardan kapanan köy, mezra ve üs bölgelerinin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kentin yüksek rakımlı bölgelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yollarda çalışma yürüttü.

Metrelerce karın bulunduğu zorlu coğrafyada çalışma yürüten ekipler, Onbaşılar köyü yakınlarındaki üs bölgelerinin yolunu açtı.

Ekipler, bölgede yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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