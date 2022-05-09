Hakkari'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında stant kuruldu - Haberler

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Hakkari'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında stant kuruldu

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında stant kuruldu

Hakkari'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla stant kuruldu.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla stant kuruldu.

"Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganı ile belediye önünde kurulan standı ziyaret eden vatandaşlara görevlilerce trafik kuralları konusunda bilgi verildi.

Hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle güvenli trafik konusunda farkındalık oluşturup bilgilendirme çalışmalarını sürdüren ekipler, hazırlanan broşürleri de vatandaşlara dağıttı.

Etkinlikte kadın görevliler tarafından kadınlara KADES uygulamasının önemi de anlatıldı.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Trafik Haftası, Hakkari, Güncel, Haberler

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