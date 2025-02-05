Hakkari'de Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiliyor
Hakkari'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, görüş mesafesini düşürerek yaşamı olumsuz etkiliyor. Sürücüler trafikte kontrollü ilerlemeye çalışırken, trafik ekipleri de önlem alıyor ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezi ve Yüksekova'da akşam saatlerinde başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Yağış nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler, trafikte kontrollü ilerlemeye çalışıyor.
Bazı noktalarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel