Hakkari'de Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Yollar Yeniden Ulaşıma Açıldı

HAKKARİ'de kar yağışı nedeniyle kapanan 30 yerleşim yerinin yolu, ekiplerinçalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Kentte 2 gün boyunca aralıklarla yağan karın kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı ile kent merkezine bağlı 9 köy ve 21 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu 30 mahalle ve mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı.