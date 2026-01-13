Haberler

Hakkari'de Kar Yağışı: 160 Yerleşim Birimine Ulaşım Sağlanamıyor

Hakkari'de Kar Yağışı: 160 Yerleşim Birimine Ulaşım Sağlanamıyor
Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Yüksekova'da kar kalınlığı 160 santimetreye ulaştı. 160 köy ve mezraya ulaşımın sağlanamadığı ilde, okullar tatil edildi. Karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun çaba harcıyor.

HAKKARİ'de dün gece aralıklarla yağan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle 160 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışının etkili olduğu Yüksekova'da yerdeki kar kalınlığı 160 santimetre olarak ölçüldü.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların tatil edildiği Hakkari genelinde 160 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışının en etkili olduğu Yüksekova ilçesinde ise park halindeki araçlar kara gömüldü. Kar ile birlikte tipinin de etkili olduğu ilçede kar kalınlığı, 160 santimetre olarak ölçüldü. Kapanan köy ve mezra yollarının açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. İlçedeki cadde ve sokaklarda trafikte aksama yaşanmaması için de belediye ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
