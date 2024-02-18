Hakkari'de kar yağışı hayatın olumsuz etkiledi

HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

Bölgede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, bugün öğlen saatleri itibari ile 1 köy ve 3 mezra yolunun kapalı olduğunu belirterek, "Şemdinli'de 1 köy ve Yüksekova'da 3 mezra yolunun yeniden açılması için çalışmalar devam ediyor" denildi.