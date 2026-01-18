Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı köyde evlerin çatılarındaki karlar temizlendi
Hakkari'nin 2 bin 44 rakımlı Boybeyi köyünde kar kalınlığı 2 metreyi geçerken, köylüler evlerinin çatılarındaki karları temizlemek için yardımlaşarak çalışıyor.
HAKKARİ'de kar kalınlığının 2 metreye aştığı 2 bin 44 rakımlı Boybeyi köyünde yaşayanlar, birbirlerine yardım ederek evlerin çatılarındaki karları temizledi.
Kente 55 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 300 nüfuslu Boybeyi köyünde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. 2 bin 44 rakımlı köyde yaşayanlar, evlerinin çatılarında biriken çatıları yardımlaşarak temizlemeye çalışıyor. Köylüler, son yağan yağışla kar kalınlığının 2 metreyi geçtiğini, evlerinin çatılarında biriken kar kütlelerini güçlükle temizlediklerini söyledi.
