Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı köyde evlerin çatılarındaki karlar temizlendi

Hakkari'nin 2 bin 44 rakımlı Boybeyi köyünde kar kalınlığı 2 metreyi geçerken, köylüler evlerinin çatılarındaki karları temizlemek için yardımlaşarak çalışıyor.

HAKKARİ'de kar kalınlığının 2 metreye aştığı 2 bin 44 rakımlı Boybeyi köyünde yaşayanlar, birbirlerine yardım ederek evlerin çatılarındaki karları temizledi.

Kente 55 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 300 nüfuslu Boybeyi köyünde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. 2 bin 44 rakımlı köyde yaşayanlar, evlerinin çatılarında biriken çatıları yardımlaşarak temizlemeye çalışıyor. Köylüler, son yağan yağışla kar kalınlığının 2 metreyi geçtiğini, evlerinin çatılarında biriken kar kütlelerini güçlükle temizlediklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
