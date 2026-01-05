Hakkari'de, aç kalan yaban keçileri yol kenarına indi

HAKKARİ'nin yüksek kesimlerinde, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulmasıyla aç kalan yaban keçileri, yol kenarına indi.

Dağlık kesimlerinde yaban hayvanlarının yaşadığı kentte, geçen hafta etkili olan yağışla, yükseklerde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buldu. Yiyecek bulmakta zorlanan yaklaşık 10 yaban keçisi, Sere Solan mevkisinde görüldü. Kentin girişine kadar gelen yaklaşık yaban keçileri dronla görüntülendi. Hakkari-Van kara yolundaki yamaçta bir süre bekleyen yaban keçileri daha sonra kayboldu.