Hakkari'de Kamyonet Kazası: İki Ölü, Bir Yaralı

Hakkari'nin Otluca köyünde meydana gelen kazada, kontrolü kaybedilen kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

HAKKARİ'de kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında merkeze bağlı Otluca köyünde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonet, şarampole yuvarlandı. Kazada araçta sıkışan 3 kişi, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'si doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımdaki 1 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
