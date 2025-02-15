Hakkari'de Kamu Hizmetleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Hakkari'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında düzenlenen toplantıda kamu hizmetleri değerlendirildi.

Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda, kurumların yürüttüğü çalışmalar ve uygulanması planlanan projeler hakkında bilgi veren Çelik, kent genelinde yaklaşık 3 bin sokak hayvanının olduğunu söyledi.

Kentte Sokak Hayvanlarını Koruma Birliği'nin kurulmasının önemli olduğunu belirten Çelik, geçen yılın ocak ayı ile bu yılın aynı dönemini kıyasladıklarında kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 8'lik artış yaşandığını, meydana gelen 284 olayla ilgili 167 kişinin yakalandığını bildirdi.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 48 artış meydana geldiğini dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Aile içi şiddet konusunda kentte yüzde 12artış var. Geçen yıla oranlar intiharlar 25'ten 13'e düşmüştü. Bu senenin ilk aylarında da yüzde 30 düşüş var. 2024 yılı içinde 'torbacı' diye tabir edilen kişilere yönelik yönelik arkadaşlarımız ciddi operasyonlar yaptı. Ocak ayında 13 kişi tutuklandı."

Uyuşturucuyla mücadele konusuna herkesin destek sunması gerektiğine işaret eden Çelik, "Hakkari'deki tüm kamu kurumlarına ait binalar ile otellerde denetim yapılıyor. Yapılan denetimlerde sonucunda Yüksekova ilçesinde 2, Çukurca ilçesinde de bir otel mühürlenerek kapatıldı. Kent genelinde yangın konusunda denetimlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Geçen yıl kurumların, koordineli ve güzel bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Çelik, bu yıl da planlanan işlerin yapılması ve kentin huzuru için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini kaydetti.

Kurum amirlerinin yürüttükleri çalışmalara ilişkin sunum yaptığı toplantıya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum amirleri ve basın mensupları katıldı.