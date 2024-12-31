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Hakkari'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Hakkari'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Düzenlendi
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Hakkari'de, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında '2024-4. Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda, şiddet mağdurlarına yönelik yürütülen faaliyetler ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Hakkari'de "2024-4. Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Öğretmenevinde yapılan toplantıda, daha önce alınan kararlar, kent genelinde şiddete maruz kalanlara ilişkin bilgiler, buna yönelik yürütülen faaliyetler, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı.

İlgili kurumların yöneticileri, yürüttükleri çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 2025'in hiçbir canlının şiddet görmediği bir yıl olması temennisinde bulunarak, katılımcılara teşekkür etti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Furkan Berber, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Murat Acar, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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