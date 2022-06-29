Hakkari'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı Hakkari'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Hakkari'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Kent genelinde şiddetle mücadelede planlanan çalışmaların ele alındığı toplantıda, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgelerindeki faaliyetler de masaya yatırıldı. Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu ve kurum müdürleri katıldı. AA / Hikmet Temeş - Güncel Hakkari Güncel Haberler

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