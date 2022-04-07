Hakkari'de "Kadına yönelik şiddetle mücadele" toplantısı yapıldı - Haberler

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Hakkari'de "Kadına yönelik şiddetle mücadele" toplantısı yapıldı

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari'de 'Kadına yönelik şiddetle mücadele' toplantısı yapıldı

Hakkari'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın başkanlığında yapılan toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışma ve faaliyetler değerlendirildi.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Hakkari, Güncel, Haberler

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