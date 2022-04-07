Hakkari'de 'Kadına yönelik şiddetle mücadele' toplantısı yapıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın başkanlığında yapılan toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışma ve faaliyetler değerlendirildi.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.