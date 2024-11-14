Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonları: 25 Gözaltı
Hakkari'de jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen eşyalar arasında kaçak cep telefonları, tütün, elektronik sigaralar ve giyim malzemeleri yer aldı.
Hakkari'de kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerinin, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 2 cep telefonu, 3 fincan takımı, 3 şarj aleti, 10 kulaklık, 12 elektrikli ısıtıcı, 18 kilogram tütün, 23 elektronik sigara, 25 kilogram çay, 125 çift ayakkabı, 200 termos, 173 şemsiye, 9 bin 881 paket sigara ve 6 bin 974 giyim malzemesi ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 25 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.