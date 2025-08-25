Hakkari'de Kaçak Sigara Operasyonu: 985 Paket Ele Geçirildi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 985 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 elektronik sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve unsurlarının tespit edilerek zanlıların yakalanması amacıyla çalışma yürütüldüğü bildirildi.
Bu kapsamda Köprülü ve Serbest Yol Kontrol Noktalarında durdurulan araçlarda yapılan arama sonucu 985 paket bandrolsüz sigara, 4 elektronik sigara ele geçirildi.
Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel