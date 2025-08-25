Hakkari'de Kaçak Sigara Operasyonu: 985 Paket Ele Geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 985 paket gümrük kaçağı sigara, 4 elektronik sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve unsurlarının tespit edilerek zanlıların yakalanması amacıyla çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Bu kapsamda Köprülü ve Serbest Yol Kontrol Noktalarında durdurulan araçlarda yapılan arama sonucu 985 paket bandrolsüz sigara, 4 elektronik sigara ele geçirildi.