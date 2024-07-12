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Hakkari'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 3 Göçmen Yakalandı

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Hakkari'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 3 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan bir kişi ise tutuklandı.

HAKKARİ'de jandarmanın operasyon düzenlediği evde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan Ş.Ö. ise tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesi Güçlü Mahallesi'ndeki K.Ö.'nün adresinde kaçak göçmen olduğu ihbarı alındı. Adrese düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtildi. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan Ş.Ö. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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