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Hakkari'de Kaçak Altın Operasyonu: 6 Kilogram Ele Geçirildi

Hakkari'de Kaçak Altın Operasyonu: 6 Kilogram Ele Geçirildi
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde bir kamyonette gümrük kaçağı 6 kilogram külçe altın ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeden kamyonetle yaşa dışı yollarla altın sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma sonucu tespit edilen kamyonet ile sürücü N.C ve yanındaki G.C'nin üzerinde yapılan aramada, piyasa değeri 17 milyon 600 bin lira olan birer kilogramlık 6 külçe altın ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel

Kaçakçılık Jandarma Güvenlik Derecik hakkari 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk

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