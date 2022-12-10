Hakkari'de kaçak 1690 botoks malzemesi ele geçirildi Güncel Haberler Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaçak 1690 botoks malzemesi ele geçirildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaçak 1690 botoks malzemesi ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, ilçede dün operasyon düzenleyen ekipler, faturasız, irsaliyesiz, etiketsiz 1690 botoks malzemesi ele geçirdi. Kaynak: AA / Güncel Yüksekova Hakkari Güncel Haberler

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