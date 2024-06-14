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Hakkari'de Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Hakkari'de Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Törenlerde çelenk sunumu, şiir yarışması ödül töreni, Mevlid-i Şerif programı ve lokum ikramı gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Hakkari'de Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

Valilik önünde düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şiir yarışmasında birinci olan öğrenciye ödülü verildi.

Daha sonra Ulu Cami'de düzenlenen Mevlid-i Şerif programında Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

Programın ardından vatandaşlara lokum ikram edildi.

Programa askeri personel, kurum amirleri, askerler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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