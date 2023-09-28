Hakkari'de Jandarma Operasyonunda Kaçak Malzeme ve Hayvanlar Ele Geçirildi

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, küçükbaş hayvanların yanı sıra çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyon kapsamında 23 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, küçükbaş hayvanların yanı sıra çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalarda 9-26 Eylül 2023 tarihleri arasında; 7 bin 241 paket gümrük kaçağı sigara, 106 bin 200 adet sigara filtresi, 218 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 118 adet elektronik sigara, 57 litre kaçak alkol ile 280 küçükbaş hayvan ele geçirildi. Olayla ilgili 23 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı" denildi. - HAKKARİ