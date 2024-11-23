Hakkari'de Jandarma ekiplerinden öğretmenlere ziyaret

Hakkari'de jandarma ekipler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığında yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Çimenli Köyü Borsa İstanbul İlköğretim Okulunda öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenlere karanfil vererek Öğretmenler Günü'nü kutlayan ekipler, okulun bahçesine şehit öğretmenler anısına fidan dikti.

Öğretmenler de ziyaretten dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.