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Hakkari'de jandarma ekipleri köydeki çocuklarla bir araya geldi

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari'de jandarma ekipleri köydeki çocuklarla bir araya geldi

İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bağışlı köyünde çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bağışlı köyünde çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Bağışlı Anaokulunu ziyaret eden ekipler, çocuklara jandarma trafik boyama kitabı dağıttı.

Ekipler, daha sonra hayvan sevgisini aşılamak için okul bahçesinde "köpek timi gösterisi" yaparak çocukların bayramını kutladı.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Jandarma, Güncel, Haberler

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