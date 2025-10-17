Hakkari'de İstihdam ve Sağlık Hizmetleri İçin Yeni Yatırımlar

AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Hakkarievi'nde düzenlenen programda Kaya, partinin çalışmaları ve kentte yapılan hizmetlere ilişkin bilgi verdi.

Yapılacak projelerle istihdamı artırmayı ve sağlık hizmetlerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Kaya, kentte maden tesislerinin kurulmasının istihdam açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Tesislerin hayata geçirilmesiyle işsizliğe çözüm üreteceklerini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda ETİ Maden gibi önemli bir kurumun Hakkari'de maden arama ve işletme çalışmalarında yer alması planlanıyor. Geçmişte güvenlik sorunları nedeniyle bu alanlarda ilerleme kaydedilememişti. Bugün huzur ve güven ortamının tam olarak sağlandığı bir dönemdeyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na da 6 adet kurşun-çinko tesisi için başvuru yaptık. 240 milyon lira devlet desteği ve 120 milyon lira özel yatırım ile bu tesislerin tamamında sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak. İki tesis için başvurular yapıldı ve yılbaşına kadar netlik kazanacak."

Bakanlık ve genel müdürlüklerle yaptıkları görüşmelerin olumlu geçtiğini dile getiren Kaya, "Hakkari Valisi Ali Çelik ve belediye başkanlarıyla ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. DSİ Genel Müdürlüğü ziyaretinde Helil Vadisi'nden il merkezine içme suyu projesi, Otluca Yeraltı Barajı ve arıtma tesisi çalışmaları, kent merkezi başta olmak üzere Yüksekova, Çukurca, Büyükçiftlik, Esendere ve Durankaya'daki dere ıslah projelerini gündeme getirdik. BOTAŞ Genel Müdürlüğü ziyaretinde ise Şemdinli ve Çukurca ilçelerine doğalgaz müjdesiyle döndük. " diye konuştu.

Yatırımların devam ettiğini belirten Kaya, "Kent genelinde 1500 sosyal konut projesinin müjdesini vermek istiyoruz. Bu projelerle ilimiz hem istihdam hem de altyapı bakımından güçlü bir dönüşüm yaşayacak." dedi.

Toplantıya, Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, İl Başkan Yardımcıları Mehmet Yoldaş ve İsmet Adıyaman, İl Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva ile parti teşkilatı üyeleri katıldı.