Hakkari'de İşletmelere Genel Denetim

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte bulunan işletmelere yönelik genel bir denetim yaptı. Fırın imalathaneleri, zincir marketler ve yerel marketler titizlikle denetlendi. İş yerleri hijyen konusunda uyarıldı ve etiket fiyatı ile son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte bulunan işletmelere yönelik genel bir denetim yaptı.

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıtalar; fırın imalathaneleri, zincir marketler ve yerel marketleri büyük bir titizlikle denetledi. Zabıta ekipler, iş yerini denetleyerek hijyen konusunda uyarılarda bulunuldu. Etiket fiyatı ve son kullanma tarihlerinin de konrol edildiğini söyleyen zabıta yetkilileri, "Vatandaşlarımız rahat olsun, onlar bize ihbarda bulundukları sürece gereğini yapmaya devam edeceğiz. İhbara gerek kalmaksızın zaten denetimlerimizi de sürekli yapıyoruz. Vatandaşlarımız mutlak suretle aldıkları fişleri kontrol etsinler" dediler. - HAKKARİ