Hakkari'de İşgücü Uyum Programı Kura Çekimi Yapıldı
Hakkari'de İşgücü Uyum Programı kapsamında istihdam edilecek 254 kişi için kura çekimi yapıldı. Spor salonunda gerçekleştirilen çekimde asil ve yedek isimler belirlendi.
Hakkari'de İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında istihdam edilecek 254 kişi kurayla belirlendi.
Müftülük bünyesinde çalışacak kişiler için spor salonda kura çekimi yapıldı.
Kurada, 254 asil ve 62 yedek isim belirlendi. Adayların, işlemlerin ardından belirlenecek yerlerde çalışmaya başlayacağı bildirildi.
Programa, Hakkari Noter Başkatibi Serdar Kundakçı ve kurum yetkilileri katıldı.
Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel